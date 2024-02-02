Поддержка кишечника и восстановление костной ткани: очень полезный сухофрукт

Чернослив может помочь в предотвращении потери костной массы, так как он содержит пребиотики, способствующие развитию костной ткани.
Исследователи подчеркивают, что пребиотики представляют собой питательные вещества, которые изменяют состав или активность кишечной микробиоты, что благоприятно сказывается на общем здоровье. В черносливе действуют углеводы и полифенолы в роли пребиотиков, способствуя восстановлению утраченной костной массы.
Эксперименты проводились на мышах с дефицитом эстрогена и значительной потерей костной массы, схожей с изменениями, происходящими у женщин в постменопаузе. Под воздействием чернослива у животных происходило восстановление костной ткани, а также усиление выработки короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике, оказывая положительное воздействие на его функционирование.
Отмечено, что чернослив и его компоненты могут оказывать влияние на гормональный баланс, метаболизм и формирование иммунных клеток, играющих ключевую роль в здоровье костной ткани.
Дальнейшие исследования направлены на выявление связей между употреблением чернослива и нормализацией процессов, происходящих у женщин в постменопаузе, а также его влиянием на остеопороз и подавление рака толстого кишечника.
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