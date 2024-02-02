Поддержка кишечника и восстановление костной ткани: очень полезный сухофрукт

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Ученые заявили, что чернослив полезен для людей в зрелом возрасте

1:17
Здоровье

Чернослив может помочь в предотвращении потери костной массы, так как он содержит пребиотики, способствующие развитию костной ткани.

Ученые заявили, что чернослив полезен для людей в зрелом возрасте
Фото: wikimedia.org by Emőke Dénes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследователи подчеркивают, что пребиотики представляют собой питательные вещества, которые изменяют состав или активность кишечной микробиоты, что благоприятно сказывается на общем здоровье. В черносливе действуют углеводы и полифенолы в роли пребиотиков, способствуя восстановлению утраченной костной массы.

Эксперименты проводились на мышах с дефицитом эстрогена и значительной потерей костной массы, схожей с изменениями, происходящими у женщин в постменопаузе. Под воздействием чернослива у животных происходило восстановление костной ткани, а также усиление выработки короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике, оказывая положительное воздействие на его функционирование.

Отмечено, что чернослив и его компоненты могут оказывать влияние на гормональный баланс, метаболизм и формирование иммунных клеток, играющих ключевую роль в здоровье костной ткани.

Дальнейшие исследования направлены на выявление связей между употреблением чернослива и нормализацией процессов, происходящих у женщин в постменопаузе, а также его влиянием на остеопороз и подавление рака толстого кишечника.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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