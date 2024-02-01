Если у вас эти заболевания, то вам запрещено смеяться

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Невролог Кокотов назвал гипертонию и проблему с сосудами заболеваниями, при которых нельзя смеяться

1:02
Здоровье

Невролог Павел Кокотов поделился информацией о том, при каких заболеваниях смех может представлять опасность для здоровья. Согласно его высказыванию, такие ситуации могут быть критическими при заболеваниях органов дыхания, гипертоническом кризе и проблемах с сосудами.

Невролог Кокотов назвал гипертонию и проблему с сосудами заболеваниями, при которых нельзя смеяться
Фото: openverse.org by LawPrieR is licensed under CC BY 2.0.

Врач пояснил, что смех может вызвать резкий подъем давления, оказывая негативное воздействие на состояние сосудов. Особенно опасно это явление, когда человек не осведомлен о том, что у него развивается гипертонический криз.

Кокотов подчеркнул, что у лиц с гипертонической болезнью смех в период криза может увеличить риск фатальных последствий. Медик предупредил, что длительный смех сопровождается резким подъемом артериального давления, что дополнительно ухудшает состояние пациента.

Специалист также напомнил, что не рекомендуется смеяться во время приема пищи, поскольку это повышает вероятность попадания инородных частиц в дыхательные пути и, как следствие, риск удушья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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