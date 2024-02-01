Срочно меняйте привычки: почему нельзя спать на боку

Стоматолог Ожерельев рассказал, что сон на боку приводит к изменению структуры челюсти и формы лица

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолога Николай Ожерельев заявил, что частые позы сна на боку или на животе могут привести к изменению структуры челюсти и формы лица. По мнению специалиста, когда человек привык спать на боку или животе с открытым ртом, это создает неравномерное давление на одну сторону лица. В результате происходит отклонение челюстей от их естественного положения, что может вызвать повреждения жевательной системы.

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Ожерельев предупреждает, что с течением времени подобное давление может привести к изменению положения зубов и, следовательно, формы лица. Важно избегать подкладывания руки под лицо во время сна, так как это может вызвать неравномерную нагрузку на зубы и деформацию прикуса.

Стоматолог также отмечает, что неправильная подушка может стать причиной нарушений прикуса. Рекомендуется выбирать подушку, обеспечивающую поддержку так, чтобы шея оставалась параллельной матрасу. В покое зубы не должны соприкасаться или быть сильно стиснутыми, что свидетельствует о расслабленности челюстей.

Ожерельев подчеркивает, что не рекомендуется спать на спине сразу после удаления зуба мудрости, так как это может вызвать отек. В первые несколько ночей после процедуры удаления, стоматолог советует спать на боку с использованием высокой подушки.