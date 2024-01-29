Врач назвала мощного разрушителя сосудов даже без трансжиров и сигарет

Врач Баранова: это разрушает сосуды, без транжиров и сигарет

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помимо курения, существуют и другие "провокаторы" опасных болезней, о которых не все знают.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Врач-терапевт Ирина Баранова в интервью изданию "Российская газета" поделилась советами о том, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она предупредила об опасности повышенного уровня глюкозы в крови. Она пояснила, что глюкоза негативно влияет на работу сердца. Также она повреждает стенки сосудов, из-за чего может возникнуть инфаркт.

"Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов", — отметила доктор.

Медик указала на необходимость поддержания уровня сахара в крови на уровне не более 5,5 ммоль/л. Для контроля гомоцистеина необходимо обеспечить организм витаминами группы В, привести в норму метаболические процессы. Избежать инфаркта, по словам специалиста, можно за счет самой доступной профилактической меры — речь идет об увеличении физической активности. Для этого достаточно ежедневно преодолевать около 10 000 шагов, также делать физкультурные паузы, если у человека сидячая или стоячая работа.