Эти качества помогут дожить до 100 лет: и это совсем не оптимизм

Испанские ученые назвали качества, которые помогают дожить до 100 лет

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психологи из Университета Комплутенсе в Мадриде провели исследование с целью выяснить общие черты характера, объединяющие долгожителей в возрасте от 100 до 107 лет. Путем углубленных интервью с мужчинами и женщинами были выделены 19 основных характеристик, включая любопытство, жизненную силу, удовольствие от общения, чувство благодарности, способность преодолевать трудности, честность, интеллект и любовь к обучению.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Другие черты, отнесенные к второстепенным и не характерным для большинства, включали чувство юмора, религиозность, умение уходить от конфликтов, эмоциональное спокойствие, жизнерадостность, смелость и уверенность в себе.

Исследователи считают, что анализ жизни здоровых долгожителей предоставляет уроки, которые могут способствовать здоровому старению. Они предлагают рекомендации, включая поддержание любопытства, интеллектуальную активность, практику благодарности и решение сложных проблем. Авторы работы подчеркивают важность внедрения этих привычек в жизнь с юности, а не в пожилом возрасте.

Позитивный настрой, легкий характер и оптимистичный взгляд на жизнь рассматриваются как объяснение для долголетия многими, но эксперты также подчеркивают влияние добросовестности на заботу о себе. Люди с высокой степенью добросовестности, по мнению профессора психологии Дэвида Уотсона, более ответственно относятся к своему здоровью, что включает умеренное употребление алкоголя, сбалансированное питание и физическую активность.