Психологи из Университета Комплутенсе в Мадриде провели исследование с целью выяснить общие черты характера, объединяющие долгожителей в возрасте от 100 до 107 лет. Путем углубленных интервью с мужчинами и женщинами были выделены 19 основных характеристик, включая любопытство, жизненную силу, удовольствие от общения, чувство благодарности, способность преодолевать трудности, честность, интеллект и любовь к обучению.
Другие черты, отнесенные к второстепенным и не характерным для большинства, включали чувство юмора, религиозность, умение уходить от конфликтов, эмоциональное спокойствие, жизнерадостность, смелость и уверенность в себе.
Исследователи считают, что анализ жизни здоровых долгожителей предоставляет уроки, которые могут способствовать здоровому старению. Они предлагают рекомендации, включая поддержание любопытства, интеллектуальную активность, практику благодарности и решение сложных проблем. Авторы работы подчеркивают важность внедрения этих привычек в жизнь с юности, а не в пожилом возрасте.
Позитивный настрой, легкий характер и оптимистичный взгляд на жизнь рассматриваются как объяснение для долголетия многими, но эксперты также подчеркивают влияние добросовестности на заботу о себе. Люди с высокой степенью добросовестности, по мнению профессора психологии Дэвида Уотсона, более ответственно относятся к своему здоровью, что включает умеренное употребление алкоголя, сбалансированное питание и физическую активность.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.