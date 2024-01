Эти качества помогут дожить до 100 лет: и это совсем не оптимизм

Психологи из Университета Комплутенсе в Мадриде провели исследование с целью выяснить общие черты характера, объединяющие долгожителей в возрасте от 100 до 107 лет. Путем углубленных интервью с мужчинами и женщинами были выделены 19 основных характеристик, включая любопытство, жизненную силу, удовольствие от общения, чувство благодарности, способность преодолевать трудности, честность, интеллект и любовь к обучению.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.