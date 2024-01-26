Полопавшиеся сосуды, грибок: чем чревато постоянное ношение умных часов

Врач-терапевт Белова посоветовала снимать на ночь умные часы

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Умные часы, как и любые другие посторонние предметы, на ночь нужно снимать, посоветовала врач-терапевт Наталья Белова в разговоре с Pravda.Ru.

Фото: Telegra.ph

Производители умных часов рекомендуют носить их круглосуточно не снимая — для более качественного мониторинга пульса, сатурации и других физиологических параметров. Медицина с этим не согласна.

"Это вредно, потому что, естественно, во сне ремешок часов будет давить на сосуды и нервы", — объяснила Белова.

Если ремешок часов застёгнут туго, последствия могут быть весьма серьёзными: "Так можно сильно передавить сосуды, и они могут начать лопаться, что может привести к различным заболеваниям".

Под круглосуточно надетыми часами могут развиться поражения кожи, добавила доктор.

"В течение дня попадает грязь, пыль, мусор, вода, и вы представляете, что там происходит! Конечно же, бактерии размножаются и вызывают неприятную реакцию кожи, которая может привести к серьёзным последствиям. Особенно грибок неприятная вещь, потому что от него очень сложно избавиться. Действительно потребуется немало времени, чтобы он ушёл", — предупредила она.

Поэтому снимайте на ночь и простые часы, и умные, и украшения, и все остальные посторонние предметы, резюмировала специалист.

"Желательно на ночь вообще снимать всё то, что может помешать, — например, часы, серёжки, браслеты, кольца, цепочки и так далее. Всё это очень вредно носить без отдыха для тела. Поэтому обязательно перед сном стоит снимать всё это", — призвала она.

Тем более что и смысла особого в постоянном ношении умных часов нет, заметила Белова.

"Мне кажется, что нет смысла измерять себя круглосуточно. Да, можно это делать раз в сутки или несколько раз в сутки, чтобы, например, следить за давлением и пульсом, но делать этого круглосуточно не стоит", — заключила она.