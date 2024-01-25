Потливость, одышка: самые неожиданные симптомы рака легких

Необычный симптом развития рака был выявлен британскими экспертами, которые утверждают, что наличие ночной потливости может служить предупреждением о возможном заболевании. Если человек просыпается, окутанный потом, и затем сталкивается с кашлем, иногда с кровью, это может быть признаком развивающейся онкологии в легких.
Избыточное выделение пота может быть вызвано перегревом организма, который борется с опухолью. Также это может быть следствием инфекции, часто сопутствующей раку легких, или снижения уровня лейкоцитов из-за лучевой или химиотерапии.
Помимо ночной потливости, существует ряд других признаков злокачественной опухоли в легких, таких как изменение характера кашля, одышка, боли в груди, нарушения в работе органов грудной клетки, утрата аппетита, постоянная усталость и потеря веса.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.