Потливость, одышка: самые неожиданные симптомы рака легких

Британские ученые назвали необычный симптом рака легких: ночная потливость

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Необычный симптом развития рака был выявлен британскими экспертами, которые утверждают, что наличие ночной потливости может служить предупреждением о возможном заболевании. Если человек просыпается, окутанный потом, и затем сталкивается с кашлем, иногда с кровью, это может быть признаком развивающейся онкологии в легких.

Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Избыточное выделение пота может быть вызвано перегревом организма, который борется с опухолью. Также это может быть следствием инфекции, часто сопутствующей раку легких, или снижения уровня лейкоцитов из-за лучевой или химиотерапии.

Помимо ночной потливости, существует ряд других признаков злокачественной опухоли в легких, таких как изменение характера кашля, одышка, боли в груди, нарушения в работе органов грудной клетки, утрата аппетита, постоянная усталость и потеря веса.