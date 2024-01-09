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Врач Новикова назвала привычку, приводящую к инсульту и онкологии

1:11
Здоровье

Избыточное употребление соли может привести к возникновению онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и инсульта, предупредила эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова в интервью News.ru.

Врач Новикова назвала привычку, приводящую к инсульту и онкологии
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Поскольку пищевая соль является основным источником натрия, ее избыточное потребление может привести к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, а также вызвать отеки из-за задержки жидкости в организме, отметила врач.

Привычка пересаливать пищу может повлечь за собой развитие онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Врач напомнила, что суточная норма употребления кулинарной соли составляет пять граммов.

Большая часть потребляемой соли скрывается в так называемых "скрытых" продуктах, таких как хлеб, печенье, различная выпечка, колбасы, сыры, чипсы и консервы.

Ранее кандидат медицинских наук, Зухра Павлова, подчеркнула важность соблюдения умеренности при употреблении мандаринов, рекомендуя не превышать пяти штук в день.

 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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