Врач Новикова назвала привычку, приводящую к инсульту и онкологии

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное употребление соли может привести к возникновению онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и инсульта, предупредила эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова в интервью News.ru.

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Поскольку пищевая соль является основным источником натрия, ее избыточное потребление может привести к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, а также вызвать отеки из-за задержки жидкости в организме, отметила врач.

Привычка пересаливать пищу может повлечь за собой развитие онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Врач напомнила, что суточная норма употребления кулинарной соли составляет пять граммов.

Большая часть потребляемой соли скрывается в так называемых "скрытых" продуктах, таких как хлеб, печенье, различная выпечка, колбасы, сыры, чипсы и консервы.

Ранее кандидат медицинских наук, Зухра Павлова, подчеркнула важность соблюдения умеренности при употреблении мандаринов, рекомендуя не превышать пяти штук в день.