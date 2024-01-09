Врач Новикова назвала привычку, приводящую к инсульту и онкологии

Избыточное употребление соли может привести к возникновению онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и инсульта, предупредила эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова в интервью News.ru.
Поскольку пищевая соль является основным источником натрия, ее избыточное потребление может привести к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, а также вызвать отеки из-за задержки жидкости в организме, отметила врач.
Привычка пересаливать пищу может повлечь за собой развитие онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Врач напомнила, что суточная норма употребления кулинарной соли составляет пять граммов.
Большая часть потребляемой соли скрывается в так называемых "скрытых" продуктах, таких как хлеб, печенье, различная выпечка, колбасы, сыры, чипсы и консервы.
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