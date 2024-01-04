Врач Братман рассказал, как ЗОЖ убивает своих почитателей

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Стивен Братман ввел термин "Орторексия" двадцать лет назад, отмечая ее как отдельное расстройство пищевого поведения. Это состояние схоже с анорексией и булимией, но отличается тем, что внимание сосредоточено не на похудении или переедании, а на стремлении употреблять максимально здоровую пищу по мнению больного. Эта фиксация на здоровье принимает извращенную форму, мешая нормальной жизни.

Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

В начале путь к Орторексии начинается с благих намерений — следить за собой, правильно питаться и заботиться о здоровье. Начинается расчет калорий и следование БЖУ, что становится обыденным, как аббревиатура, которую даже не нужно расшифровывать.

Изначально это приносит удовольствие, так как быть здоровым — круто. Появляются ритуалы, блоги с полезными завтраками и ужинами. Затем возникает осознание необходимости избегать нездоровой пищи. В случае "срыва" появляется стыд. Даже приятные моменты с друзьями и пицца в ресторане могут стать источником тревоги из-за использования нецельнозерновой муки.

Пользователь описывает свой опыт орторексии как постоянное стремление к правильному питанию. Это приводит к гордости за отсутствие искусственных ароматизаторов и чувству того, что тело напитано исключительно полезными продуктами.

Однако, при Орторексии, даже при лучших усилиях соблюдения здорового рациона, больные чувствуют страх перед нездоровой пищей, часто наказывают себя за нарушение диеты и слишком сильно фиксируются на рационе, вытесняя из жизни другие аспекты.

Расстройства пищевого поведения, такие как Орторексия, отражают скрытые проблемы, такие как комплексы, психологические травмы и другие расстройства. Они не связаны прямо с едой, а становятся способом контроля над жизнью. Важно обратиться за помощью к психотерапевту для разрешения этих проблем. Орторексия и подобные расстройства пищевого поведения несут риск для здоровья, и их распространение требует внимания.