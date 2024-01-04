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2:10
Здоровье

Врач Стивен Братман ввел термин "Орторексия" двадцать лет назад, отмечая ее как отдельное расстройство пищевого поведения. Это состояние схоже с анорексией и булимией, но отличается тем, что внимание сосредоточено не на похудении или переедании, а на стремлении употреблять максимально здоровую пищу по мнению больного. Эта фиксация на здоровье принимает извращенную форму, мешая нормальной жизни.

Врач Братман рассказал, как ЗОЖ убивает своих почитателей
Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

В начале путь к Орторексии начинается с благих намерений — следить за собой, правильно питаться и заботиться о здоровье. Начинается расчет калорий и следование БЖУ, что становится обыденным, как аббревиатура, которую даже не нужно расшифровывать.

Изначально это приносит удовольствие, так как быть здоровым — круто. Появляются ритуалы, блоги с полезными завтраками и ужинами. Затем возникает осознание необходимости избегать нездоровой пищи. В случае "срыва" появляется стыд. Даже приятные моменты с друзьями и пицца в ресторане могут стать источником тревоги из-за использования нецельнозерновой муки.

Пользователь описывает свой опыт орторексии как постоянное стремление к правильному питанию. Это приводит к гордости за отсутствие искусственных ароматизаторов и чувству того, что тело напитано исключительно полезными продуктами.

Однако, при Орторексии, даже при лучших усилиях соблюдения здорового рациона, больные чувствуют страх перед нездоровой пищей, часто наказывают себя за нарушение диеты и слишком сильно фиксируются на рационе, вытесняя из жизни другие аспекты.

Расстройства пищевого поведения, такие как Орторексия, отражают скрытые проблемы, такие как комплексы, психологические травмы и другие расстройства. Они не связаны прямо с едой, а становятся способом контроля над жизнью. Важно обратиться за помощью к психотерапевту для разрешения этих проблем. Орторексия и подобные расстройства пищевого поведения несут риск для здоровья, и их распространение требует внимания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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