Врач Шилкина посоветовала не готовить еду сразу на все новогодние праздники

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Московской области врач Ирина Шилкина посоветовала внимательно следить за свежестью продуктов и блюд, которые употребляются в пищу в новогодние каникулы.

Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Важно следить за сроком годности приобретаемых продуктов, и не запасаться продукцией, у которой он скоро истечёт.

"Покупая в магазине готовую консервацию, рыбную, мясную или кондитерскую продукцию, внимательно изучите сроки годности и условия хранения продуктов. Не приобретайте впрок на все новогодние каникулы продукты с ограниченным сроком годности", — сказала Шилкина, которую цитируют "Вести Подмосковья".

Кроме того, на все новогодние каникулы еду наготавливать точно не стоит, отметила эксперт. Еда должна быть свежей, и хранить её нужно не более одного-двух дней.

Помимо этого, нельзя ложиться спать, не убрав готовые блюда в холодильник, добавила врач. Приготовленная еда не должна простоять на столе всю ночь, добавила Шилкина.