Коуч рассказала, как не потратить новогодние выходные впустую: отправляйтесь в путешествие

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Профессиональный коуч по спокойствию, лидерству и эффективности Галина Добромирова дала советы по досугу в новогодние праздники.

Фото: https://www.housebeautiful.com is licensed under https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g42101312/christmas-tree-color-ideas/

Коуч отметила, что к концу года истощается энергия, что негативно отражается на психическом состоянии человека. Эксперт рекомендует в новогодние каникулы сменить обстановку и отправится в путешествие. Она советует, хорошо подумать над тем, куда бы вы хотели поехать.

Ранее сообщалось, что туры к Деду Морозу в Великий Устюг подорожали на 10-20%.

Добромирова подчеркнула, что не стоит приезжать с отдыха непостредственно перед выходом на работу.

"Вернитесь за день, за два, чтобы отпускное новогоднее настроение улеглось и было время настроиться на трудовые будни. Переход к трудовому режиму не должен быть резким, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Коуч также рекомендует разнообразить свой досуг и встретиться с родными и друзьями, заняться спортом, почитать книги, посмотреть фильмы и сходить в театр.