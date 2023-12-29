Врачи Пермской скорой помощи опровергли расхожий миф о сливочном масле как средстве против быстрого опьянения. Они объяснили, что на самом деле лучше съесть перед застольем.
Фото: РИА Новости by Евгений Епанчинцев
Лучше всего вообще не пить, настоятельно призывают эскулапы. Но поскольку это нереально, то вот инструкция по безопасной, насколько это возможно, алкоголизации.
Хорошо выспаться накануне.
За 3-4 часа до праздника съесть гречневую, пшеничную или овсяную кашу.
Не смешивать алкогольные напитки и не понижать градус.
Закусывать, а не запивать, особенно газировкой.
Что касается популярного "лайфхака" с маслом — это неэффективно. Точнее, он работает, не недолго — до тех пор, пока масляная плёнка покрывает слизистую желудка. Потом она растворяется, и человек пьянеет — моментально и тяжело.
Не вздумайте похмеляться на следующий день, заключается в сообщении на сайте Пермской станции скорой помощи.
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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