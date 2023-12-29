Врачи опровергли миф о сливочном масле против опьянения

Врачи Пермской скорой помощи опровергли расхожий миф о сливочном масле как средстве против быстрого опьянения. Они объяснили, что на самом деле лучше съесть перед застольем.

Фото: РИА Новости by Евгений Епанчинцев

Лучше всего вообще не пить, настоятельно призывают эскулапы. Но поскольку это нереально, то вот инструкция по безопасной, насколько это возможно, алкоголизации.

Хорошо выспаться накануне. За 3-4 часа до праздника съесть гречневую, пшеничную или овсяную кашу. Не смешивать алкогольные напитки и не понижать градус. Закусывать, а не запивать, особенно газировкой.

Что касается популярного "лайфхака" с маслом — это неэффективно. Точнее, он работает, не недолго — до тех пор, пока масляная плёнка покрывает слизистую желудка. Потом она растворяется, и человек пьянеет — моментально и тяжело.

Не вздумайте похмеляться на следующий день, заключается в сообщении на сайте Пермской станции скорой помощи.