Нарколог предупредил об опасности народных методов лечения похмелья

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Большинство народных методов лечения похмелья не просто не работают, но и смертельно опасны, предупредил психиатр-нарколог Даниил Петров. Он перечислил "Ленте.ру" самые популярные из них.

Фото: Alamy by Aleksandr Davydov

Прежде всего, это попытки "пропотеть" в бане, спортивном зале или при помощи физического труда.

"Любая серьёзная физическая нагрузка или экстремальная температура приводит к сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов. Поэтому такие методы при похмелье противопоказаны", — заявил врач.

Плотный жирный завтрак тоже не поможет — организм, наоборот, отчаянно нуждается в лёгкой диетической пище, чтобы восполнить запасы полезных веществ, не нагружая измученную излишествами печень.

"Но больше всего организму нужна вода, обычная негазированная минеральная. Можно также пить рассол, кефир, морсы, натуральные соки, — посоветовал специалист.

Никакого чая, кофе и энергетиков, предостерёг он.

"Они будут способствовать ещё большему обезвоживанию организма, могут повысить артериальное давление и ускорить сердцебиение, что очень опасно в таком состоянии", — объяснил Петров.

Он также предупредил, что обезболивающие препараты не помогут, потому что природа головной боли при похмелье — иная. К тому же они повышают риск тромбообразования и так сгустившейся крови и раздражают слизистую желудка.

Самым худшим способом борьбы с похмельем нарколог признал приём новой дозы алкоголя. Он назвал "опохмел" "стратегически крайне неверным ходом" — это принесёт временное облегчение, но потом станет ещё хуже, что породит искушение продолжить "лечение".

"Именно так начинается порочный круг, когда опохмеление приводит к запою и зависимости", — заключил доктор.

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