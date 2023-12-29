Репродуктолог: переедание за праздничным столом плохо сказывается на зачатии

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Переедание в принципе не полезно для организма, к тому же фертильность человека ухудшается, если он съест чересчур много той или иной пищи. На это обратила внимание врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Юлия Колода.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт рассказала, что вероятность наступления беременности снижается, если есть слишком много красного мяса.

"Высокая гликемическая нагрузка, то есть употребление большого количества углеводов, может сопровождаться плохим ответом яичников на стимуляцию во время проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий", — рассказала специалист", — объяснила Юлия Колода.

Также вероятность успешного зачатия снижается при избыточном употреблении сои, пишет Газета.Ru.

И наоборот, если есть меньше углеводов, количество и качество яйцеклеток растёт, а шансы на наступление спонтанной беременности увеличиваются. Также этому способствуют морепродукты, овощи, молочные продукты и зерновые в рационе, добавила репродуктолог.