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Женский контрацептив, содержащий гормон плода человека, уменьшает риски рака и тромбоза

1:11
Здоровье

Врач-репродуктолог и медицинский директор центра "Линия жизни" Юлия Колода рассказала о том, что женский контрацептив, в составе которого есть эстетрол — гормон, вырабатываемый исключительно в то время, когда человек находится на стадии плода, — обладает противоопухолевым действием и, кроме того, уменьшает риск закупорки сосудов.

Женский контрацептив, содержащий гормон плода человека, уменьшает риски рака и тромбоза
Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Эксперт отметила, что учёные до сих пор не выяснили, для чего эстетрол выделяется в самом начале беременности. Врачи считают, что оберегает молочные железы будущей матери от влияния эстрогенов, снижая таким образом риск развития рака этого органа, пишет Газета.Ru.

"Кроме отсутствия негативного влияния на молочную железу в тех дозах, которые входят в состав контрацептива, второе важное преимущество — это низкий риск развития тромбоэмболии, то есть сгущения крови, закупорки сосудов", — отметила Юлия Колода.

Репродуктолог подчеркнула, что контрацептив с эстетролом максимально безопасен, однако тем, кто курит или страдает мигренями, лучше отказаться от его приёма.

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Автор Светлана Нерадовская
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