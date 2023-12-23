Clinical Nutrition: от заражения COVID невакцинированных помогут защитить пробиотики

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пробиотики оказывают смягчающее воздействие на симптомы COVID-19 и замедляют их появление у непривитых людей.

Фото: "Стоп паника"

Учёные указывают на ранее полученные убедительные доказательства о том, что пробиотики способствуют защите от респираторных инфекций. В проведенном исследовании были проанализированы данные 182 участников, которые не были вакцинированы и находились в контакте с зараженными, пишет Clinical Nutrition.

Половина подопытных получала пробиотики (лактобактерии), в то время как другая половина принимала плацебо — таблетку без активного вещества. Ни участникам, ни врачам не было известно, кто получал настоящую терапию, чтобы исключить влияние плацебо и предвзятость.

В результате исследования было обнаружено, что у пациентов, принимавших пробиотики, вероятность появления симптомов COVID-19 была на 60% ниже по сравнению с группой, принимавшей плацебо. В первые дни после контакта с заражёнными больными процент заболевших коронавирусом составил 26% среди пациентов, принимавших пробиотики, и 43% среди группы, принимавшей плацебо.

Прежние исследования также показали, что пробиотики могут усилить эффективность вакцин, включая прививки от гриппа. Кроме того, они способствуют улучшению работы иммунной системы путем повышения числа регуляторных Т-клеток и снижения уровня провоспалительных цитокинов.

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