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Clinical Nutrition: от заражения COVID невакцинированных помогут защитить пробиотики

1:35
Здоровье

Пробиотики оказывают смягчающее воздействие на симптомы COVID-19 и замедляют их появление у непривитых людей.

Clinical Nutrition: от заражения COVID невакцинированных помогут защитить пробиотики
Фото: "Стоп паника"

Учёные указывают на ранее полученные убедительные доказательства о том, что пробиотики способствуют защите от респираторных инфекций. В проведенном исследовании были проанализированы данные 182 участников, которые не были вакцинированы и находились в контакте с зараженными, пишет Clinical Nutrition.

Половина подопытных получала пробиотики (лактобактерии), в то время как другая половина принимала плацебо — таблетку без активного вещества. Ни участникам, ни врачам не было известно, кто получал настоящую терапию, чтобы исключить влияние плацебо и предвзятость.

В результате исследования было обнаружено, что у пациентов, принимавших пробиотики, вероятность появления симптомов COVID-19 была на 60% ниже по сравнению с группой, принимавшей плацебо. В первые дни после контакта с заражёнными больными процент заболевших коронавирусом составил 26% среди пациентов, принимавших пробиотики, и 43% среди группы, принимавшей плацебо.

Прежние исследования также показали, что пробиотики могут усилить эффективность вакцин, включая прививки от гриппа. Кроме того, они способствуют улучшению работы иммунной системы путем повышения числа регуляторных Т-клеток и снижения уровня провоспалительных цитокинов.

Сколько КОРОНАВИРУС может жить на поверхностях, заражение ХЕЛИКОБАКТЕРОМ, как выбрать ПРОБИОТИКИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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