В ЕС выбросили на свалку миллионы антиковидных вакцин на €4 млрд

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Не менее 215 миллионов доз вакцины против COVID-19 на сумму порядка четырёх миллиардов евро выброшено на свалку или уничтожено в ЕС, подсчитало Politico в понедельник.

Фото: "Новый компаньон"

Астрономические цифры основаны на анализе данных о закупках вакцины. В разгар эпидемии страны ЕС приобрели 1,5 миллиарда доз (более трёх на каждого жителя). В большинстве своём они оказались не нужны — многие переболели, благодаря чему сформировался коллективный иммунитет. В среднем каждый европеец сделал 0,7 прививки от COVID-19. Если экстраполировать эту цифру на все страны, невостребованными окажутся более 312 миллионов доз вакцины.

Это заниженная оценка, реальное количество выброшенных вакцин, вероятно, намного выше, полагает издание.

"Многие из них сейчас лежат на свалках по всему континенту", — сказано в статье.

Подтверждений этому допущению нет — правительства неохотно раскрывают сведения об утилизации медикаментов, закупленных на бюджетные средства.

Зато есть претензии власть имущим: в Румынии намерены провести расследование в отношении экс-премьера и двух бывших министров здравоохранения на предмет нецелевого расходования свыше миллиарда евро, а к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возникли вопросы, когда выяснилось, что она согласовывала контракт с Pfizer по СМС. Он, кстати, заключен до 2027 года.