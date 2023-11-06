Вакцины от COVID-19 стали менее эффективными, поскольку вирус эволюционировал. Об этом заявил профессор Московского госуниверситета, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Эксперт напомнил, что вакцину создавали для борьбы с "уханьским" штаммом коронавируса. По его словам, сейчас она даёт меньше нейтрализующих антител, чем во время широкого распространения COVID-19.
Это связано с появлением новых доминирующих штаммов, в которых очень сильно изменён S-белок, пояснил Аграновский в беседе с РБК.
Учёный призвал к обновлению российских вакцин, ведь они должны соответствовать новым условиям существования коронавируса.
Ранее иммунолог Наталья Шевчук сообщила, что во всём мире наблюдается спад эффективности антибиотиков из-за их активного использования в период пандемии.
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