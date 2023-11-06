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Профессор Аграновский: вакцины не защищают от COVID-19, поскольку вирус изменился

0:55
Здоровье

Вакцины от COVID-19 стали менее эффективными, поскольку вирус эволюционировал. Об этом заявил профессор Московского госуниверситета, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Профессор Аграновский: вакцины не защищают от COVID-19, поскольку вирус изменился
Фото: openverse.org by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт напомнил, что вакцину создавали для борьбы с "уханьским" штаммом коронавируса. По его словам, сейчас она даёт меньше нейтрализующих антител, чем во время широкого распространения COVID-19.

Это связано с появлением новых доминирующих штаммов, в которых очень сильно изменён S-белок, пояснил Аграновский в беседе с РБК.

Учёный призвал к обновлению российских вакцин, ведь они должны соответствовать новым условиям существования коронавируса.

Ранее иммунолог Наталья Шевчук сообщила, что во всём мире наблюдается спад эффективности антибиотиков из-за их активного использования в период пандемии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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