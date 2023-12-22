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Врач Кореневич объяснила, почему люди угасают на глазах

1:35
Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что обычно скрывается за ухудшением состояния человека, у которого на это, казалось бы, "не было причин". По её словам, в подобных ситуациях недоумевают не только родственники пациента, но и он сам.

Врач Кореневич объяснила, почему люди угасают на глазах
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"На самом деле, всегда есть предпосылки. Причина — высокий уровень стресса. Вы не можете знать, что происходит в душе у того или иного человека. Стресс показывать не принято. Зачастую и сам человек не замечает у себя этого состояния. Более того, если он находится в стрессе длительное время, то наступает привыкание", — заметила эксперт на своём YouTube-канале.

При этом она подчеркнула, что обычно уровень стресса растёт постепенно. Но в какой-то момент организм не выдерживает, в результате чего развивается сердечно-сосудистая катастрофа, которая может привести и к летальному исходу, причём, даже в молодом возрасте.

По её словам, при стрессе спорт и лекарства не будут панацеей. Также можно нормально питаться, ограничивая сахар и вредные жиры, но человек всё равно будет довольно быстро угасать.

Как объясняет Кореневич, дело в том, что стресс вызывает выработку плохого холестерина, в связи с чем уровень сахара в крови повышается. Кровь становится вязкой и густой, и в организме человека возникает склонность к тромбозам. Чтобы это предотвратить, необходимо определить уровень стресса в организме и работать с ним.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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