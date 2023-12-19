Психолог Дугенцова: “Вера в Деда Мороза влияет на воображение”

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Вера в Деда Мороза играет важную роль в детском развитии, и психологи объясняют, почему она необходима для детей.

Фото: creativecommons.org by Altaydedmoroz is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В это волшебное время года, когда дети ждут праздников, вера в Деда Мороза может вносить разнообразие психологических выгод в их жизни. Подробнее об этом рассказала детский психолог Дарья Дугенцова в комментарии для Pravda.Ru.

"Детям в возрасте от трёх до приблизительно семи лет очень важно развивать воображение. Этому способствуют игры, сюжетно-ролевые моменты, театрализованные игры. Немножко волшебства тоже хотелось бы добавить, то есть всякие феечки, зубные феи, которые не совсем популярны у нас в России, но даже они позитивно влияют на развитие воображения”, — рассказала эксперт.

Психолог отметила, что Дед Мороз тоже позитивно влияет на психику и помогает развиваться. Она рассказала, что можно помогать детям верить в чудо необычными способами, например, писать письмо Деду Морозу и убирать его в морозилку или под ёлку, а ночью забирать родителям письмо с желаниями.

Эксперт отметила, что родители должны внимательно относиться к детям дошкольного возраста и помогать им с процессом воображения. Психолог поделилась некоторыми способами, с помощью которых это можно сделать.

Во-первых, писать письма Деду Морозу и отправлять их почтой, чтобы Дед Мороз потом ответил на письмо, либо класть в морозилку или под ёлку. Во-вторых, на сам Новый год в 12 часов ночи, когда ребёнок спит, положить под ёлку новогодний подарок.

Таким образом мы поддерживаем его умение обращать внимание на чудеса и на подарки.

"И если это не поддерживать, то в будущем, к сожалению, люди вырастают с неумением придумать что-то интересное для себя же. Также могут быть проблемы в работе. Например, если мы возьмём тех же рекламистов, сколько они всего выдумывают, как они преподносят новые продукты, это всё делают люди, у которых действительно хорошо в детстве было развито воображение”, — поделилась Дарья Дугенцова.

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