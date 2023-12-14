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NeuroImage: ухудшение памяти не грозит физически и социально активным пожилым людям

1:42
Здоровье

Мозг остаётся здоровым, если пожилые люди ведут физически и социально активную жизнь, считают учёные.

NeuroImage: ухудшение памяти не грозит физически и социально активным пожилым людям
Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

В течение семи лет авторы исследования, опубликованного в журнале NeuroImage, осуществляли наблюдения за людьми старше 65 лет, сфокусировавшись на энторинальной коре головного мозга — важной области, расположенной во внутренней части височной доли, ответственной за обучение и память. Их работа стала одним из первых, показавших, что при развитии болезни Альцгеймера эта область мозга поражается в самом начале.

Результаты исследования показали, что у тех людей, которые были более активными как физически, так и социально, в начале исследования, толщина энторинальной коры снижалась не так сильно по сравнению с менее активными пожилыми людьми. Участники исследования, у которых толщина этой зоны мозга лучше сохранялась, имели более хорошо развитую память.

Также было обнаружено, что у тех, кто имел хорошую память в начале исследования, она сохранялась лучше и в последующие семь лет. Эти результаты подтверждают важность поддержания физической и социальной активности для сохранения здоровья и памяти пожилых людей.

"Эти результаты подтверждают идею о том, что у нас есть "когнитивный резерв" и что мозг можно тренировать на протяжении всей жизни как мышцу, чтобы противодействовать возрастным изменениям. Другими словами, полезно быть физически, умственно и социально активным на протяжении всей нашей жизни, в том числе и в пожилом возрасте", — пояснили учёные.

Как улучшить работу мозга и память без лекарств.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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