Учёные выяснили, что компьютерные игры положительно влияют на мозг

Мы постоянно слышим о вреде компьютерных игр, особенно для подрастающего поколения. Однако, совсем недавно исследователи из Университета штата Джорджия обнаружили, что, напротив, игры оказывают положительное влияние на мозг человека. Об этом пишет журнал Neuroimage: Reports.

Смерть за компьютером

Основные страшилки, касающиеся игровой сферы, гласят, что заядлые игроки теряют связь между виртуальной и настоящей реальностью, впадают в зависимость от игры. Так, в феврале 2011 года в Пекине умер от истощения 33-летний безработный, в течение 27 дней непрерывно игравший на компьютере.

В 2015 году 17-летний подросток из Башкирии скончался после 22-дневного компьютерного "марафона" в Dota. В том же году скончался от сердечной недостаточности, вызванной переутомлением, 32-летний мужчина, проводивший время за видеоиграми в интернет-кафе тайваньского города Гаосюн.

В одном из интернет-кафе Шанхая после 19 часов игры в World of Warcraft умер 24-летний молодой человек. А 19-летний житель китайского Наньтуна отрубил себе кисть левой руки, как он утверждал — чтобы избавиться от игровой зависимости.

Мозговой штурм

Специалисты из Джорджии привлекли к исследованию 47 студентов университета. При этом, 28 участников играли часто и могли назвать себя геймерами, а 19 делали это крайне редко.

Каждого из добровольцев помещали в аппарат МРТ, оснащённый зеркалом, в котором отражался экран с движущимися точками. Студентов просили правой или левой рукой нажимать кнопку, чтобы задавать точкам траекторию движения.

Оказалось, что игроки-завсегдатаи демонстрировали гораздо большую скорость и точность реакции, чем те, кто играл лишь изредка или не занимался этим вообще. Между тем, экспертиза результатов МРТ показала, что у геймеров, в отличие от остальных участников, во время испытаний наблюдалась повышенная активность в некоторых частях мозга. Другие тесты выявили у них более развитый навык принятия решений.

Кстати, несколько лет назад специалисты из Университета Аалто и Университета Хельсинки (Финляндия) выяснили, что компьютерные игры, рассчитанные на нескольких игроков, способствуют синхронизации электрической активности их мозга.

Учёные провели серию экспериментов, в ходе которых добровольцы играли в Hedgewars. По сценарию этой игры две команды ежей сражаются друг с другом, используя разнообразное оружие. Пока шла игра, исследователи снимали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга игроков, а также регистрировали электрические сигналы, возникавшие при сокращении лицевых мышц: это позволяло отслеживать мимику, по которой можно идентифицировать внутреннее состояние человека.

Полученные параметры указывали на сходство в работе мозга испытуемых. Согласно выдвинутой гипотезе, игра против оппонента повышает способность понимать его эмоции, поскольку это помогает спрогнозировать действия противника.

Мыслить как геймер

Нельзя не согласиться с тем, что многие игры заставляют человека думать, напрягать мозг во время прохождения заданий, чтобы получить оптимальные результаты. Мы не всегда имеем подобную практику в реальной жизни.

Поэтому, говорят авторы исследования, видеоигры могут служить полезным инструментом для развития мышления и обучения навыкам быстрого принятия решений, основанных на визуальном восприятии. Разумеется, если соблюдать баланс между игрой и реальностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.