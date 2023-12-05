Психотерапевт Кресс рассказала о пользе фиников для снятия тревоги

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тревога — широко распространенная проблема психической системы человека, проявляющаяся чрезмерным беспокойством и повышенным уровнем стресса. Наряду с применением лекарственных средств, существуют естественные альтернативы, такие как финики, богатые питательными веществами. Они содержат магний, важный минерал для расслабления и снижения стресса. Хотя финики не заменяют лекарства, они могут помочь в борьбе с тревогой.

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Психотерапевт Софи Кресс подчеркивает, что магний в финиках играет ключевую роль в расслаблении мышц и регуляции настроения, что важно для преодоления тревоги. Антиоксиданты в финиках снижают воспаление в организме, что, согласно исследованиям, может уменьшить симптомы тревоги и других психических расстройств.

Исследования также указывают на положительное воздействие фиников на память, обучаемость и координацию движений у мышей, а также их эффективность в снижении уровня бета-амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера. Кресс отмечает, что магний в финиках регулирует нейромедиаторы и мелатонин, управляющий циклами сна, сообщает Вечерняя Москва.

Однако важно подчеркнуть, что финики не заменяют медикаментозное лечение, и всегда рекомендуется консультироваться с врачом перед внесением изменений в план лечения. Не следует полагаться на них как на единственное средство.