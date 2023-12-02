Кардиолог о симптомах проблем с сердцем: постоянная усталость и сбои дыхания

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Глеб Андреев рассказал, какие симптомы могут говорить о наличии проблем с сердцем.

Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

По словам врача насторожиться следует, если в груди ощущается боль или дискомфорт. При этом эксперт уточнил, что характер боли может быть разным.

"Боль в груди может быть разной: тупой или ноющей, беспокоить регулярно, возникать при физической активности. Также она может сопровождаться одышкой, болью в руке и шее", — рассказал Андреев в разговоре с изданием "Вести Подмосковья".

Также о проблемах с сердцем свидетельствует ощущение хронической усталости. Это говорит о том, что сердечная мышца ослабла, и с трудом обеспечивает поступление крови к различным органам. Страдающие сердечными болезнями нередко чувствуют слабость, особенно в ногах, и с трудом могут справляться с обычными нагрузками.

Андреев добавил, что о проблемах с сердцем также могут говорить предобморочное состояние, одышка и проблемы с дыханием, нарушения сердцебиения даже при отсутствии физической активности, отёки рук и ног, а также "бескровность" губ во время движения.

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