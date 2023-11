Врач Елена Зяблова выделила пять признаков, при появлении которых рекомендуется незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту. Согласно ее словам, к этим признакам относятся: диарея, продолжительная тошнота и рвота, затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, а также поддерживающаяся на протяжении трех дней и более температура выше 38-39 °C, не реагирующая на лекарства, и нарушения речи.

Фото: openverse "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.