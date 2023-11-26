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Врач Зяблова назвала 5 признаков, когда необходимо вызывать скорую

Здоровье

Врач Елена Зяблова выделила пять признаков, при появлении которых рекомендуется незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту. Согласно ее словам, к этим признакам относятся: диарея, продолжительная тошнота и рвота, затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, а также поддерживающаяся на протяжении трех дней и более температура выше 38-39 °C, не реагирующая на лекарства, и нарушения речи.

Врач Зяблова назвала 5 признаков, когда необходимо вызывать скорую
Фото: openverse "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

"Упомянутые симптомы, как по отдельности, так и в совокупности, могут свидетельствовать о различных проблемах. Длительное повышение температуры может указывать на острые вирусные инфекции. Даже такие широко распространенные заболевания, как грипп, могут принимать опасные формы с высокой температурой", — предупредила заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Она также подчеркнула, что нарушения сердечного ритма могут свидетельствовать о возможном развитии или обострении заболеваний сердца, а также о сбое в работе желудочков, сообщает "RT".

"Проблемы с речью могут возникнуть как из-за нарушений мышечной активности лица, так и по внутренним причинам. Например, черепно-мозговые травмы могут вызывать нарушения речевых функций. Однако любые боли необходимо воспринимать серьезно, особенно при наличии хронических заболеваний. Боль может свидетельствовать о начале обострения. В общем, любые нежелательные симптомы, которые не исчезают в течение нескольких дней и не реагируют на лекарства, требуют консультации у специалиста", — заключила эксперт.

Вся правда о работе в скорой помощи. Зачем чаще всего вызывают скорую?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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