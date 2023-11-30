Врачи подчеркивают важность внимания к изменениям в памяти, которые могут свидетельствовать о патологических процессах. Симптомы, такие как трудности в усвоении новой информации, забывчивость в повседневных делах, финансовые трудности и затруднения в ориентации, могут указывать на проблемы.
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Специалисты обращают внимание на значение оценки изменений в памяти и подчеркивают, что она может быть индикатором психического и физического состояния.
При возникновении проблем рекомендуется проводить нейропсихологическое обследование и, при необходимости, прибегать к комплексному лечению, включая когнитивные тренинги и медикаментозную терапию.
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Если вы заметили у себя или близких проблемы с памятью
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