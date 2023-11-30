Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД назвала законный способ снизить мощность двигателя для уменьшения транспортного налога
Учёные обнаружили, что интеллектуальным людям нравится инструментальная музыка
РБК: граждане РФ желают увеличение пенсии для достойной жизни на 10 тысяч рублей
В Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Диетолог Муди раскрыла неожиданную пользу фасоли
Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в ЦУМе
Раненый российский разведчик Голуб: стоит идти к специалистам для адаптации к мирной жизни
Екатерина Мизулина оставила автограф на бритой голове студента ДГТУ
Путин выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни Генри Киссинджера

Психолог назвал симптомы проблем с памятью

0:43
Здоровье

Врачи подчеркивают важность внимания к изменениям в памяти, которые могут свидетельствовать о патологических процессах. Симптомы, такие как трудности в усвоении новой информации, забывчивость в повседневных делах, финансовые трудности и затруднения в ориентации, могут указывать на проблемы.

Психолог назвал симптомы проблем с памятью
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Специалисты обращают внимание на значение оценки изменений в памяти и подчеркивают, что она может быть индикатором психического и физического состояния.

При возникновении проблем рекомендуется проводить нейропсихологическое обследование и, при необходимости, прибегать к комплексному лечению, включая когнитивные тренинги и медикаментозную терапию.

Если вы заметили у себя или близких проблемы с памятью
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Марченко Дарья
Клинико-психологическая диагностика и нейропсихологическая коррекция детей раннего возраста
Специалист Минаева Ольга
Занимается формированием функций регуляции, контроля и программирования у детей с особенностями развития, сложностями в обучающем процессе (дислексия, дисграфия, дискалькулия), развитием и коррекцией познавательной функции
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Водителям советуют отказаться от дистанционного запуска двигателя
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Названы самые дефицитные профессии в России
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
Последние материалы
РБК: граждане РФ желают увеличение пенсии для достойной жизни на 10 тысяч рублей
В Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Диетолог Муди раскрыла неожиданную пользу фасоли
Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в ЦУМе
Раненый российский разведчик Голуб: стоит идти к специалистам для адаптации к мирной жизни
Екатерина Мизулина оставила автограф на бритой голове студента ДГТУ
Путин выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни Генри Киссинджера
Росстат: в октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до 6 тысяч рублей
"Ренессанс страхование" назвали самые безопасные автомобили в России
КВС: пилоты не расскажут пассажирам о проблемах в полёте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников