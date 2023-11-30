Психолог назвал симптомы проблем с памятью

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи подчеркивают важность внимания к изменениям в памяти, которые могут свидетельствовать о патологических процессах. Симптомы, такие как трудности в усвоении новой информации, забывчивость в повседневных делах, финансовые трудности и затруднения в ориентации, могут указывать на проблемы.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Специалисты обращают внимание на значение оценки изменений в памяти и подчеркивают, что она может быть индикатором психического и физического состояния.

При возникновении проблем рекомендуется проводить нейропсихологическое обследование и, при необходимости, прибегать к комплексному лечению, включая когнитивные тренинги и медикаментозную терапию.

Если вы заметили у себя или близких проблемы с памятью