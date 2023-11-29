Терапевт Кондрахин о последствиях гуляния без шапки зимой: может развиться менингит

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, чем может закончиться прогулка без шапки в зимний период.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кондрахин предупредил, что любители ходить без головного убора в холодное время года рискуют подхватить насморк и другие более опасные заболевания.

Он отметил, что через голову тепло выходит из организма, поэтому наступает переохлаждение.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала о вреде холода для организма.

Менингит, по словам врача, имеет инфекционную природу, поэтому этим недугом могут заболеть люди с хроническим тонзиллитом, гайморитом, фарингитом, так как перееохлаждение может спровоцировать вторичное воспаление.

"Если человек застудил на морозе среднее ухо, впоследствии у него может развиться менингит, потому что внутреннее ухо находится близко к мозгу и мозговым оболочкам, — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Те, кто пренебрегает ношением шапки, по словам медика, могут заболеть ангиной, скарлатиной, бронхитом, пневмонией.