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Биолог Баранова рассказала о вреде холода для организма: "Идёт иммунная дисфункция"

1:17
Здоровье

Биолог Анча Баранова объяснила, почему человек простужается при низких температурах.

Биолог Баранова рассказала о вреде холода для организма: "Идёт иммунная дисфункция"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Учёная отметила, что корнем зла является сочетание холодной погоды и сухого воздуха.

"Оно ведёт к высыханию слизистой в носу, за чем идёт иммунная дисфункция и повышение восприимчивости к возбудителям простуд, в том числе и гриппа. А потому, чем холодней погода, тем лучше надо кутать нос", — написала эксперт в своём микроблоге.

Она рассказала об эксперименте, в котором люди проводили 6 часов в день в холодильных камерах. Результатом исследования стали выводы о том, что люди, проводящие длительное время в холодной среде, чаще страдают ринитом, болями в горле и кашлем.

Биолог назвала три фактора, которые увеличивают риск простудиться: сквозняк, мокрые волосы, и отсутствие шапки зимой.

"Как быть? Есть у нас 2 друга — Lactobacillus reuteri и Lactobacillus salivarius. Чтобы к началу зимы не погрузиться в простуду за простудой — ищем пробиотики, где эти бактерии присутсвуют в количестве стратегическом", — посоветовала Баранова.

Ранее Анча Баранова рассказала о пользе чайного гриба.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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