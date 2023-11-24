Биолог Баранова рассказала о вреде холода для организма: "Идёт иммунная дисфункция"

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биолог Анча Баранова объяснила, почему человек простужается при низких температурах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Учёная отметила, что корнем зла является сочетание холодной погоды и сухого воздуха.

"Оно ведёт к высыханию слизистой в носу, за чем идёт иммунная дисфункция и повышение восприимчивости к возбудителям простуд, в том числе и гриппа. А потому, чем холодней погода, тем лучше надо кутать нос", — написала эксперт в своём микроблоге.

Она рассказала об эксперименте, в котором люди проводили 6 часов в день в холодильных камерах. Результатом исследования стали выводы о том, что люди, проводящие длительное время в холодной среде, чаще страдают ринитом, болями в горле и кашлем.

Биолог назвала три фактора, которые увеличивают риск простудиться: сквозняк, мокрые волосы, и отсутствие шапки зимой.

"Как быть? Есть у нас 2 друга — Lactobacillus reuteri и Lactobacillus salivarius. Чтобы к началу зимы не погрузиться в простуду за простудой — ищем пробиотики, где эти бактерии присутсвуют в количестве стратегическом", — посоветовала Баранова.

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