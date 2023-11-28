Семейный врач Чудаков: жирная еда и недосып повышают риск возникновения простуды

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жирная, копчёная и маринованная пища, а также отсутствие достаточного количества сна могут привести к простудным заболеваниям в холодный сезон. Об этом предупредил семейный врач Сергей Чудаков.

Фото: freepik.com

Он порекомендовал россиянам придерживаться здорового образа жизни. Как пояснил доктор, во избежание простуды нужно ограничить употребление растительного масла, сахара, красного мяса, копчёных и маринованных продуктов.

"Стоит быть осторожными с приёмом жирных кислот, в частности омеги-6", — уточнил эксперт в беседе с RT.

Чудаков добавил, что нехватка этой кислоты наблюдается у небольшого количества людей. В случае её переизбытка могут начаться воспалительные процессы, указал специалист.

Врач также подчеркнул: если человек плохо спит и подвергается постоянному стрессу, то он рискует простудиться в холодный период.

Эксперт посоветовал принимать магний для избавления от длительного стресса.

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