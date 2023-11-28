Жирная, копчёная и маринованная пища, а также отсутствие достаточного количества сна могут привести к простудным заболеваниям в холодный сезон. Об этом предупредил семейный врач Сергей Чудаков.
Он порекомендовал россиянам придерживаться здорового образа жизни. Как пояснил доктор, во избежание простуды нужно ограничить употребление растительного масла, сахара, красного мяса, копчёных и маринованных продуктов.
"Стоит быть осторожными с приёмом жирных кислот, в частности омеги-6", — уточнил эксперт в беседе с RT.
Чудаков добавил, что нехватка этой кислоты наблюдается у небольшого количества людей. В случае её переизбытка могут начаться воспалительные процессы, указал специалист.
Врач также подчеркнул: если человек плохо спит и подвергается постоянному стрессу, то он рискует простудиться в холодный период.
Эксперт посоветовал принимать магний для избавления от длительного стресса.
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