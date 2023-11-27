Терапевт Людмила Лапа объяснила россиянам, какие шаги необходимо предпринять в случае переохлаждения организма.
По её словам, у человека есть всего два часа, чтобы предотвратить возможное заболевание. Прежде всего врач посоветовала попытаться согреть ноги во избежание простуды. Помимо этого, следует заварить крепкий горячий чай, надеть тёплую одежду и полежать под одеялом, уточнила специалист.
"После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечёт из носа", — подчеркнула Лапа в разговоре с РИА Новости.
Как пояснила терапевт, если не предпринять вышеперечисленные меры при переохлаждении, можно столкнуться с вирусными или бактериальными инфекциями.
Ранее терапевт Дарья Мифтахова сообщила, что вредные привычки, нерегулярное питание, стресс и хронические болезни могут подорвать иммунитет пациента в сезон простуды.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.