Терапевт Лапа: после переохлаждения есть два часа для предотвращения заболевания

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Людмила Лапа объяснила россиянам, какие шаги необходимо предпринять в случае переохлаждения организма.

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По её словам, у человека есть всего два часа, чтобы предотвратить возможное заболевание. Прежде всего врач посоветовала попытаться согреть ноги во избежание простуды. Помимо этого, следует заварить крепкий горячий чай, надеть тёплую одежду и полежать под одеялом, уточнила специалист.

"После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечёт из носа", — подчеркнула Лапа в разговоре с РИА Новости.

Как пояснила терапевт, если не предпринять вышеперечисленные меры при переохлаждении, можно столкнуться с вирусными или бактериальными инфекциями.

Ранее терапевт Дарья Мифтахова сообщила, что вредные привычки, нерегулярное питание, стресс и хронические болезни могут подорвать иммунитет пациента в сезон простуды.

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