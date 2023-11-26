Терапевт Мифтахова назвала факторы, способные подорвать иммунитет в сезон простуды

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Дарья Мифтахова выделила факторы, способные ослабить иммунитет в период простуд и влиять на восприимчивость организма к бактериям и вирусам. Врач отметила, что защитные свойства организма снижаются под воздействием вредных привычек и неправильного питания. Также негативное воздействие на иммунитет оказывают хронические заболевания, стресс и отсутствие физической активности. Избегая эти факторы, человек может снизить риск заражения вирусами и бактериями и улучшить свое здоровье.

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Мифтахова рекомендует в качестве профилактики регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение. Важными мерами являются также мытье рук после пребывания на улице и перед приемом пищи. Переохлаждение может ослабить иммунитет, поэтому важно соблюдать комфортную температуру. Для поддержания баланса необходим полноценный сон и регулярные физические упражнения.

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