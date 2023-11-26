Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты составили список автомобилей, с которыми будет много проблем
Зачем перед морозами использовать мочевину в саду
Эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой
Уехавшая звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Семён Трескунов продолжает искать роли в России
Зачем под Авдеевку пришли системы дистанционного минирования "Земледелие"
ИПГ имени Фёдорова: На Земле 26 ноября фиксируется умеренная магнитная буря
Cell Metabolism: сокращение изолейцина продлило жизнь мышей
Вирусологи заявили, что покупные пельмени опасны для детей и беременных
Ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера

Терапевт Мифтахова назвала факторы, способные подорвать иммунитет в сезон простуды

1:01
Здоровье

Терапевт Дарья Мифтахова выделила факторы, способные ослабить иммунитет в период простуд и влиять на восприимчивость организма к бактериям и вирусам. Врач отметила, что защитные свойства организма снижаются под воздействием вредных привычек и неправильного питания. Также негативное воздействие на иммунитет оказывают хронические заболевания, стресс и отсутствие физической активности. Избегая эти факторы, человек может снизить риск заражения вирусами и бактериями и улучшить свое здоровье.

Терапевт Мифтахова назвала факторы, способные подорвать иммунитет в сезон простуды
Фото: openverse.org by erix! is licensed under CC BY 2.0.

Мифтахова рекомендует в качестве профилактики регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение. Важными мерами являются также мытье рук после пребывания на улице и перед приемом пищи. Переохлаждение может ослабить иммунитет, поэтому важно соблюдать комфортную температуру. Для поддержания баланса необходим полноценный сон и регулярные физические упражнения.

Сделайте свой иммунитет непробиваемым! Как укрепить иммунитет в сезон простуд.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Донос на таксиста: в Петербурге женщина пожаловалась в полицию на критику СВО
Донос на таксиста: в Петербурге женщина пожаловалась в полицию на критику СВО
Последние материалы
Эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой
Уехавшая звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Семён Трескунов продолжает искать роли в России
Зачем под Авдеевку пришли системы дистанционного минирования "Земледелие"
ИПГ имени Фёдорова: На Земле 26 ноября фиксируется умеренная магнитная буря
Cell Metabolism: сокращение изолейцина продлило жизнь мышей
Вирусологи заявили, что покупные пельмени опасны для детей и беременных
Ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера
В ГИБДД раскрыли за какие гаджеты в машине могут оштрафовать
Источником новости о смерти экс-полицейского США Дерека Шовина оказался пользователь соцсети
Киев проговорился о более миллионе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников