Психолог Метелева рассказала, каким частям организма вредит стресс

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клиническая психолог Татьяна Метелева раскрыла секрет благотворного воздействия кратковременного стресса на организм.

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Эксперт подчеркнула, что короткое нервное напряжение способствует укреплению иммунитета и улучшению устойчивости организма во время сложных испытаний. Она отметила, что способность справляться со стрессом свойственна здоровому человеку.

Метелева пояснила, что мозг использует стратегии справления (копинг-стратегии) для противостояния стрессу.

"Темперамент, методы воспитания и все уроки, которые мы усвоили в обществе, — это факторы, укорененные с детства, уровень которых различен у каждого. Чем больше человек владеет разнообразными стратегиями справления, тем более он устойчив к стрессу и эффективно справляется с ним", — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что людям с ограниченным арсеналом стратегий борьбы со стрессом трудно справиться с проблемами в жизни. Метелева отметила, что на стрессоустойчивость влияют уровень гормонов в крови, менструальные циклы и беременность. Она напомнила, что попытки подавить стресс могут привести к различным заболеваниям, таким как инфаркт, онкология и нейродермит. Продолжительное нахождение в состоянии стресса является основой для развития тревожных расстройств, неврозов и психозов, сообщает "Главный региональный".

Влияние стресса на организм человека ► Как стресс влияет на иммунитет?