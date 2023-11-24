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Ученые обнаружили новую группу крови с усиленным иммунитетом

2:08
Здоровье

Этот уникальный набор групп крови впервые был обнаружен 40 лет назад, и теперь исследователи приобрели более глубокое понимание его характеристик. Сначала эту группу случайно открыли четыре десятилетия назад, но информация о ней была крайне ограниченной. Теперь ученые раскрыли молекулярные особенности этой загадочной группы крови.

Ученые обнаружили новую группу крови с усиленным иммунитетом
Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование, проведенное после смерти двух новорожденных, предоставило понимание о редком наборе групп крови, который впервые обнаружили у людей 40 лет назад. Новые данные о молекулярной идентичности этой группы, известной как система Er, могут помочь предотвратить подобные трагедии в будущем.

Система типирования крови определяет наличие и отсутствие комбинаций белков и сахаров на поверхности эритроцитов. Эти антигены служат идентификационными маркерами, разделяя организм от потенциальных угроз.

В отличие от широко известных систем групп крови, таких как АВО и резус-фактор, существует множество различных систем, основанных на разнообразии антигенов клеточной поверхности. Одна из последних, Er, была открыта в 1982 году, и исследователи выявили пять вариаций антигенов Er, включая два новых — Er4 и Er5.

Исследователи из Национальной службы здравоохранения Великобритании обнаружили эти вариации у 13 пациентов с подозрительными антигенами. Секвенирование генетических кодов этих пациентов позволило ученым точно определить ген PIEZO1, уже известный медицинской науке, который кодирует белки клеточной поверхности.

Этот ген, связанный с несколькими известными заболеваниями, оказался неотъемлемым для добавления антигена Er на поверхность эритроцитов. Вариант Er5, обнаруженный с высокой частотой в африканских популяциях, возможно, играет роль в защите от малярии, что схоже с другими редкими группами крови, выявленными у жителей этого континента.

Определение группы крови, резус фактора | Қан тобын, резусын анықтау
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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