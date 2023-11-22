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Врач Волкова: маргарин, пальмовое масло и растительный жир вредят печени и сосудам

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Здоровье

Российский врач Екатерина Волкова перечислила продукты питания, которые негативно влияют на состояние печени и сосудов, провоцируя опасные заболевания.

Врач Волкова: маргарин, пальмовое масло и растительный жир вредят печени и сосудам
Фото: openverse.org by PetersPic924 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Как отметила доктор в своём Telegram-канале, прежде всего речь идёт о маргарине. Помимо этого, она призвала избегать употребления пальмового масла и модифицированного растительного жира.

Все эти продукты могут содержаться в промышленных сладостях, чипсах и колбасе, уточнила эксперт.

Специалист порекомендовала сделать выбор в пользу масла, орехов, урбеча, морской рыбы и авокадо, поскольку они насыщены полезными жирами.

Ранее нутрициолог Мария Свечникова в беседе с Pravda.Ru назвала ошибки, которые приводят к набору лишних килограммов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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