Врач Волкова: маргарин, пальмовое масло и растительный жир вредят печени и сосудам

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач Екатерина Волкова перечислила продукты питания, которые негативно влияют на состояние печени и сосудов, провоцируя опасные заболевания.

Фото: openverse.org by PetersPic924 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Как отметила доктор в своём Telegram-канале, прежде всего речь идёт о маргарине. Помимо этого, она призвала избегать употребления пальмового масла и модифицированного растительного жира.

Все эти продукты могут содержаться в промышленных сладостях, чипсах и колбасе, уточнила эксперт.

Специалист порекомендовала сделать выбор в пользу масла, орехов, урбеча, морской рыбы и авокадо, поскольку они насыщены полезными жирами.

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