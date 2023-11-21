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Ирина Гусакова

Нутрициолог назвала пять ошибок, приводящих к набору веса

3:55
Здоровье » Здоровье и профилактика

Так как любая диета — это временная акция, то набор веса после ее окончания — это лишь дело времени. ​Метод снижения веса на привычном рационе — это самый эффективный на сегодняшний день способ похудения, после которого лишние килограммы не возвращаются. О том, какие ошибки приводят к набору веса после успешного похудения, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Мария Свечникова.

Нутрициолог назвала пять ошибок, приводящих к набору веса
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ошибки, которые приводят к набору веса

  • Вес сбросили на чужеродном меню, но с причинами набора лишних килограмм не разобрались. Вернулись на привычный и любимый рацион и набрали ненавистные лишние кило. Пока вы не устраните причины, лишний вес будет возвращаться. Для этого обратитесь к специалисту или проанализируйте свой рацион и пищевое поведение. Человеку со стороны всегда видны ваши недочеты, так как вы можете не замечать очевидных вещей.
  • Ожидание слишком быстрого результата. Зачастую для достижения этой цели выбирается слишком жесткий метод снижения веса. Если вам сложно сидеть на диете, то она вам не подходит и, скорее всего, не подходит практически никому. Сейчас много гуманных способов снижения веса. Нужно выбирать то, что вам по силам и что не навредит организму. Осознанное и интуитивное питание дает прекрасные результаты, если вы разберетесь во всех нюансах.
  • Не стоит выбирать слишком жесткие диеты и ставить ограничения на большой спектр продуктов, так как вы можете месяц терпеть и мечтать о шоколадке, но как только закончится диета, вас будет не остановить. Голод имеет накопительный эффект и всегда работает по одной схеме: ограничения — срыв — переедание. Переедание после жесткой диеты — это логичное поведение большинства людей. В мире доказательной диетологии сейчас ушли от использования запретов у здоровых людей.
  • У вас есть скрытые выгоды лишнего веса, и этот лишний вес помогает добиться какой-то значимой для вас цели. Скрытые выгоды формируются неосознанно и с первого взгляда не видны. К примеру, у женщины ревнивый муж, чтобы уйти от скандалов, она старается стать менее заметной для противоположного пола. Страх перед конфликтами в семье побеждает, а в голове установка: "Если я буду полнее, то будет меньше ревности". Или мама троих детей устает, нет сил ни на что, а рядом активный муж, который любит походы в горы. А ей не хочется даже вставать с дивана. Такая женщина хочет отдохнуть одна дома, а не идти в активные походы. Поэтому лишний вес ей позволяет отменить тяжелые нагрузки и отправить детей с мужем в горы, а самой остаться дома в тишине и посвятить время себе. И в таком случае нужно работать со скрытой выгодой.
  • Неумение справляться с эмоциями без еды. Нужно найти другие способы утешать, баловать и радовать себя. Стоит составить список из того, что приносит вам радость. Если вы столкнулись с тем, что не знаете, что вам нравится: начните пробовать каждую неделю что-то новое и оценивайте, нравится вам это или нет. Таким образом вы наберете новый список того, что вам по душе.

Важно понимать, что причина набора веса — это не только то, что лежит на вашей тарелке. Ни один лишний килограмм не приходит просто так. Важно научиться составлять сбалансированную тарелку из привычного рациона.

Не менее важно научиться чувствовать голод и насыщение, чтобы уметь останавливаться вовремя. Также стоит составить идеальный и удобный для вас режим питания, который поможет в течение дня не испытывать чувства голода и убережет от срывов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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