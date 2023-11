Учёные назвали лучшие напитки для укрепления иммунитета зимой

В период осени и зимы особенно важно обратить внимание на свое питание, чтобы уменьшить риск заражения вирусами. Издание Eat This, Not That выделило шесть напитков, способствующих укреплению иммунитета.

Самым полезным напитком, по мнению диетологов, является вода, рекомендуемая к употреблению не менее 1,5 литра в день, чтобы предотвратить обезвоживание организма, сообщает Involta Technologies.

Зеленый чай , насыщенный флавоноидами, предотвращает воспаление и снижает риск заболеваний сердца.

, насыщенный флавоноидами, предотвращает воспаление и снижает риск заболеваний сердца. Кефир , содержащий пробиотики, способствует заселению кишечника полезными бактериями, поддерживая баланс микробиоты ЖКТ.

, содержащий пробиотики, способствует заселению кишечника полезными бактериями, поддерживая баланс микробиоты ЖКТ. Лимонно-имбирный чай , богатый витамином C, защищает организм от окислительного стресса.

, богатый витамином C, защищает организм от окислительного стресса. Натуральные грейпфрутовый и апельсиновый соки , богатые витамином C и фолиевой кислотой, защищают иммунные клетки от повреждений.

, богатые витамином C и фолиевой кислотой, защищают иммунные клетки от повреждений. Томатный сок с ликопином помогает снизить воспаление в организме.

Важно отметить, что эти напитки являются профилактическими средствами. При лечении заболеваний необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

