Россиянам назвали пять правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом зимы у многих возникает желание перекусить лишним бутербродом, запив его сладким чаем, устроиться под теплый плед, вместо того чтобы выходить на прогулки. Конечно, уменьшение физической активности может привести к набору лишних килограммов, поэтому специалисты рекомендуют следовать пяти простым правилам, чтобы сохранить форму.

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Первым в списке идет обычная вода, которую нужно употреблять в достаточных количествах. Эксперты напоминают, что даже в холодную погоду человек потоотделяется так же, как и в другие сезоны. Обогреватели и теплая одежда могут ускорить обезвоживание, поэтому важно не путать обычную жажду с голодом. Рекомендуется пить восемь чашек воды в день, включая чай и теплый суп.

Зимой полезно включить в рацион продукты, богатые триптофаном, такие как брокколи, морепродукты, птицье мясо и листовая зелень. Триптофан превращается в серотонин, ответственный за чувство удовлетворения и радости. Дефицит этого гормона в зимний период может привести к заеданию стресса и набору веса.

Регулярное употребление горячих супов также рекомендуется, они согревают и снижают риски набора веса, создавая долгое чувство сытости и предотвращая лишние перекусы. Важно также подчеркнуть регулярность питания, поскольку голодание в холодную погоду может привести к перееданию, особенно калорийными и жирными продуктами.

Наконец, не стоит забывать, что зимой важно сохранять привычку к прогулкам на свежем воздухе и физической активности. Регулярные нагрузки помогут поддерживать тонус организма и форму тела.