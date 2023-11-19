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Академик Теслер назвал способ приумножить удовольствие от секса

1:14
Здоровье

Телеведущая Елена Малышева заявила, что оптимальное количество секса для поддержания здоровья составляет, по ее мнению, не менее одного раза в неделю. Тем не менее, психиатр, сексолог и академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер утверждает, что важнее не количество сексуальных контактов, а их качество.

Академик Теслер назвал способ приумножить удовольствие от секса
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

В беседе с "Радио 1" эксперт подчеркнул, что длительность акта и число половых контактов в неделю не отражают качество сексуальных отношений. По его мнению, основное в этом вопросе заключается в том, чтобы приносить удовольствие своему партнеру.

Теслер заявил, что ключевым в сексе является не сосредотачиваться на своем собственном удовольствии, а уделить внимание партнеру, стремясь доставить ему удовольствие.

"Самое важное в сексе — это фокусировка внимания не на собственных наслаждениях, а на своем партнере, основное — доставить ему удовольствие, от чего ты сам получаешь удовольствие, да еще и умноженное", — отметил он.

Теслер также подчеркнул важность техники для достижения максимального удовлетворения от сексуальных отношений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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