Замена сахара на заменители не помогут снизить вес, заявила известный врач-эндокринолог Валерия Фадеева. По его словам, для того, чтобы эффективно сжигать вес, необходимо сбалансированное питание.
Она пояснил, что организм человека получает большую часть сахара из разнообразных углеводов: хлеба и крупы; картофеля (особенно сладкого), макаронных изделий. Как следствие, простая замена обычного сахара на сахарозаменители (например, стевию) не окажет эффективного эффекта в снижении веса.
Чтобы похудеть, необходимо уменьшить потребление углеводов в целом и увеличить потреблении овощей или белковой пищи.
"Надеяться, что сахарозаменители внесут заметный вклад в борьбу с диабетом или в похудение — просто смешно", — пояснила врач "Комсомольской правде".
При этом следует регулярно заниматься физическими упражнениями. Данный подход даёт возможность снизить калорийность рациона, а также ускорить обмен веществ и тем самым стимулировать процесс сжигания жира.
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