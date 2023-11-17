Эндокринолог Фадеева назвала сахарозаменители бесполезными

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Замена сахара на заменители не помогут снизить вес, заявила известный врач-эндокринолог Валерия Фадеева. По его словам, для того, чтобы эффективно сжигать вес, необходимо сбалансированное питание.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Она пояснил, что организм человека получает большую часть сахара из разнообразных углеводов: хлеба и крупы; картофеля (особенно сладкого), макаронных изделий. Как следствие, простая замена обычного сахара на сахарозаменители (например, стевию) не окажет эффективного эффекта в снижении веса.

Чтобы похудеть, необходимо уменьшить потребление углеводов в целом и увеличить потреблении овощей или белковой пищи.

"Надеяться, что сахарозаменители внесут заметный вклад в борьбу с диабетом или в похудение — просто смешно", — пояснила врач "Комсомольской правде".

При этом следует регулярно заниматься физическими упражнениями. Данный подход даёт возможность снизить калорийность рациона, а также ускорить обмен веществ и тем самым стимулировать процесс сжигания жира.

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