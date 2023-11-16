Диетолог рассказал о плюсах и минусах кремлёвской диеты

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Кремлёвская диета, которая в целом проповедует два основных принципа: максимально белковый рацион и полный отказ от добавленного сахара в продуктах, по-прежнему довольно популярна. Она помогает как сбросить вес, так и набрать его, если имеется недостаток. О плюсах и минусах этого типа диеты рассказал читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

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Кремлевская диета: плюсы и минусы

"Вред добавленного сахар огромен, это риск развития диабета, ожирения, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение работы мозга. При полном исключении сахара из рациона вы точно получите быстрый результат. Без лишнего сахара организм начнет быстро сбрасывать вес. Но важно не сорваться при столь жёстком отказе. Тем более, что кремлёвская диета также пропагандирует полный отказ от фруктов. Что уже является перебором, все-таки фруктоза нужна организму для энергии и полноценной работы. Одно дело превышать потребление сахара в несколько раз, нанося тем самым непоправимый вред организму, другое — лишить себе энергии полностью. Важно получать природные сахара из фруктов и ягод. В это части полный отказ от фруктов в кремлевской диете вызывает больше вопросов. Скорее это бездумное желание сократить калории, чем продуманный сбалансированный рацион", — отмечает диетолог.

Второй постулат диеты — больше белков, чем углеводов - в целом можно принять, но при условии употребления не только животных, но и растительных белков. Условно говоря, классическая кремлёвская диета говорит: употребляйте много мяса и мясных продуктов, не ешьте сахар, фрукты, хлеб, быстрые углеводы. Конечно, при таком подходе "в лоб" ваш организм в одночасье лишится многих калорий. Белковые продукты дадут вам нужно насыщение. Но в среднесрочной перспективе вред от такого удара насыщенными животными жирами выльется в болезни сердца и заболевания сосудов. Риск диабета так же кратно возрастет, рассказывает диетолог.

Кремлевскую диету можно отнести к классической кетодиете. Эффект приходит быстро, но продолжительное время на таких диетах сидеть крайне вредно, резюмирует эксперт. Куда важнее сформировать постоянный сбалансированный рацион, основанный на правильных пропорциях белков, жиров и углеводов, растительной пищи и животной продукции, правильном количестве насыщенных и ненасыщенных жиров. В таком случае и лишний вес уйдет, но и вред для организма будет исключен.

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