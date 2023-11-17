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Нарколог Мовчан рассказал, по каким тестам врачи определяют алкоголиков

2:07
Здоровье

Постановка диагноза исключительно на основе внешнего вида человека или его выраженной предрасположенности к употреблению спиртных напитков недопустима. Определение зависимости возможно только после проведения диагностики, рассказывает врач-нарколог Дмитрий Мовчан. Зависимость от алкоголя часто вступает в жизнь незаметно, оставаясь незаметной для самого человека, который продолжает вести разрушительный образ жизни.

Нарколог Мовчан рассказал, по каким тестам врачи определяют алкоголиков
Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

Врач подробно рассказывает, как наркологи распознают признаки зависимости и в каких случаях можно утверждать, что человек страдает от алкогольной зависимости. Практикующие врачи психиатры-наркологи также применяют различные тесты для выявления наличия навязчивой потребности в употреблении психоактивных веществ и определения степени зависимости.

"Если у вас есть подозрения, самостоятельно выполните соответствующие тесты, а затем обратитесь к специалистам для получения квалифицированной помощи. Важно помнить, что признание проблемы является первым шагом на пути к выздоровлению и улучшению качества жизни", — советует Мовчан.

Первый тест — AUDIT

Разработанный Всемирной организацией здравоохранения в 1989 году. Этот тест из 10 вопросов выясняет примерный объем потребляемого алкоголя, его характер и связанные с этим физические или психологические проблемы.

CAGE

Положительные ответы на два вопроса свидетельствуют о необходимости проведения дополнительного обследования для установления наличия проблем с зависимостью. Следует отметить, что данный тест не служит диагностическим инструментом, а лишь помогает человеку осознать свое поведение.

DAST

Тест, состоящий из 28 вопросов, начисляет 1 балл за каждый положительный ответ. Положительный результат достигается при 6 и более баллов, что свидетельствует о проблемах, связанных с злоупотреблением алкоголем.

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Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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