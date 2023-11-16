Диетолог Мансурова опровергла миф о появлении прыщей из-за шоколада

Диетолог Ирина Мансурова разоблачила миф о том, что употребление шоколада приводит к возникновению прыщей.

Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, такая связь наукой не подтверждена.

"То есть сам по себе шоколад причиной прыщей не становится", — отметила эксперт в интервью сайту aif.ru.

Однако она призвала обращать внимание на добавки, которые обычно присутствуют в шоколадных изделиях. Так, жиры, содержащиеся в них, могут привести к повышенному синтезу гормонов и оказать негативное воздействие на сальные железы. Если последние увеличатся, начнётся повышенное салообразование, уточнила диетолог.

Как пояснила специалист, прыщи могут возникнуть при добавлении молока в шоколад.

Она назвала шоколадную продукцию "мощным аллергеном". Мансурова порекомендовала россиянам не увлекаться сладким во избежание отёка Квинке и крапивницы.

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