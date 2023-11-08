Московская компания начала выпускать килограммовые плитки полезного шоколада

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Московская компания "Полезный шоколад", специализирующая на выпуске натуральных сладостей без добавления сахара, расширила свою продуктовую линейку и начала производить новые килограммовые плитки шоколада. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

Фото: fonstola.ru

Он уточнил, что в составе новинки нет сахара, молока и трансжиров. Причём, создавать новую продукцию будут из настоящего какао-масла. В состав также включат ягоды, орехи, и кешью-молоко. Новый полезный шоколад, помимо еды, можно будет использовать для приготовления напитков или выпечки.

Как добавил основатель "Полезного шоколада" Сергей Петров, в своих продуктах они не используют белый рафинированный сахар. Вместо него в сладость идут только натуральные и безопасные подсластители.

Вдобавок, в десертах нет лактозы, а вкус молочного шоколада получается благодаря сочетанию кешью и зелёной гречки.