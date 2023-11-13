Врач Бережная предупредила, что чай можно пить только в первой половине дня

Эксперт в области медицины, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная предупреждает, что увлечение чаем может вызвать различные проблемы, такие как головная боль, диарея и тахикардия. Она отмечает, что в чае содержится в четыре раза больше кофеина, чем в кофе, и что у некоторых людей чувствительность к кофеину может вызвать различные негативные реакции, такие как боли в животе, головная боль, повышенное давление и тахикардия.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.

Также врач подчеркивает, что употребление чая может негативно сказываться на качестве сна и вызывать бессонницу. Она рекомендует употреблять чай в первой половине дня, когда организму требуется бодрствовать, и избегать его вечером. Кроме того, чай может мешать всасыванию витаминов, поэтому не рекомендуется пить его после обеда или запивать им еду.

В целом, Бережная советует умеренность в потреблении чая и рекомендует устраивать чаепития отдельно от приема пищи.

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