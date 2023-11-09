Врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коронавирус отличается от гонконгского гриппа. В одной из поликлиник в Ростове корреспонденту рассказали, что гонконгский грипп характеризуется своей быстрой прогрессией. В нескольких регионах России уже зарегистрированы случаи заражения Гонконгским гриппом, и ростовские медики не исключают возможности его появления в Ростовской области.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам врачей из Ростова, симптомы Гонконгского гриппа начинают проявляться через один-два дня после заражения. Первыми признаками болезни являются сильная головная боль и боль в мышцах. Затем появляются катаральные симптомы, такие как заложенность горла и сухой кашель. Температура при этом гриппе часто поднимается выше 39 градусов. Отмечается, что тяжелые симптомы могут продолжаться не 3-4 дня, как обычно, а до 10 дней.

Ростовские врачи настоятельно рекомендуют не ждать, пока Гонконгский грипп самостоятельно исчезнет, сообщает rostovgazeta.ru.

"Это заболевание требует комплексного лечения, что поможет предотвратить возможные осложнения и последствия", — подчеркивает один из врачей, не назвавший свое имя.

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