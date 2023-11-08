Учёные РФ нашли метод борьбы с детским ожирением через стимуляцию мозга

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Разработан метод лечения ожирения у детей с использованием электромагнитной стимуляции мозга, представленный сотрудниками Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ), как сообщает Russian Open Medical Journal (ROMJ).

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования было установлено, что у мальчиков, подвергшихся транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) в сочетании с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС), начало увеличиваться количество сниженных гормонов, тогда как гормоны с повышенным уровнем начали снижаться. В результате произошла потеря аппетита и снижение массы тела.

Ученые подчеркнули, что учитывая важную роль гипоталамо-гипофизарной системы в регуляции процессов голода и насыщения, применение аппаратных методов воздействия на эти структуры мозга различными потенциалами представляется перспективным. Тем не менее, они также отметили, что здоровый образ жизни и правильное питание остаются основными методами терапии.

Для реализации этой методики используются аппараты, создающие бегущее магнитное поле в сочетании с электростимуляцией. По словам экспертов, этот метод уже продемонстрировал положительный эффект, улучшая обмен веществ и способствуя снижению веса у пациентов.

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