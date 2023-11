Your browser does not support the audio element.

Разработан метод лечения ожирения у детей с использованием электромагнитной стимуляции мозга, представленный сотрудниками Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ), как сообщает Russian Open Medical Journal (ROMJ).

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.