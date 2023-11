Your browser does not support the audio element.

За последний период времени в стране появилось значительное количество сторонников "полезного голодания". Они практикуют смертельно опасные диеты, которые могут привести к летальному исходу, особенно у детей.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by annamindfull is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.