Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД запретили водить автомобиль, если владелец не вписан в ОСАГО
Американские ученые назвали размер члена, когда можно считать, что "повезло"
ГИБДД начала лишать водителей прав за неправильно закрепленные номера
Зеленский обещал лично объяснить Трампу невозможность прекратить конфликт
Глава Запорожской области заявил, что контрнаступление ВСУ в регионе остановлено
Ученые испуганы магнитной бурей K-индекса, которая сегодня ударит по России
Профессор Аграновский: вакцины не защищают от COVID-19, поскольку вирус изменился
Автоэксперт Солодовник рассказал, как правильно торговаться при покупке автомобиля
Умер известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов

Терапевт Водовозов заявил, "праноеды" предлагают простые решения

1:17
Здоровье

За последний период времени в стране появилось значительное количество сторонников "полезного голодания". Они практикуют смертельно опасные диеты, которые могут привести к летальному исходу, особенно у детей.

Терапевт Водовозов заявил, "праноеды" предлагают простые решения
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by annamindfull is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.

Некоторые из них исключают из своего рациона мясо, рыбу, молоко и другие продукты животного происхождения, а другие приходят к экстремальным методам, полностью отказываясь от пищи и призывая к "питанию солнцем". В результате такой жёсткой диеты в этом году уже зарегистрирован второй случай смерти ребёнка, чьи родители придерживались этой крайне опасной практики.

Терапевт и научный журналист Алексей Водовозов выразил свою позицию по этому вопросу. Он подчеркнул, что, в отличие от врачей, "праноеды" предлагают простые решения. Согласно его словам, ни один медик не может гарантировать положительный результат при выписке лекарств. Обычно врачи предупреждают о возможных побочных эффектах и оговаривают, что лечение может оказаться неэффективным.

Вместо этого, как отметил Водовозов, сторонники "тёмной стороны" обещают гарантированный успех, создавая иллюзию, которая в конечном итоге может привести к тяжким последствиям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Варёная или сырая пища
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
В Днепре на аэродроме ракета РФ спровоцировала детонацию заряда NASAMS
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
"Лёш, спасибо тебе за работу": Цыгановы раскрыли, в чём заключалась суть "обыска" в их доме
Палестинец, потерявший свою семью после атаки Израиля, написал Байдену письмо
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
Последние материалы
В Австралии назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Сын Градского Даниил заявил, что вдова певца живёт в огромном доме с персоналом
Врач-уролог Смерницкий посоветовал мужчинам рубить дрова для повышения либидо
Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
В Санкт-Петербурге 9-летняя девочка рассказала отцу, что в самолёте к ней приставал мужчина
The Telegraph: Израиль впервые в истории провёл бой в космосе, сбив ракету хуситов
Получивший тяжёлые ранения Герой России Сайфуллин вернулся в зону СВО
В фильме "Служебный роман" нашли киноляп с зонтиком Оли Рыжовой
ВС РФ уничтожили более пяти танков Leopard за 10 дней в Запорожской области
Портал UnHerd: вступив в ЕС, Украина отберёт деньги у бедных членов организации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников