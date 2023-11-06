Терапевт Водовозов заявил, "праноеды" предлагают простые решения

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последний период времени в стране появилось значительное количество сторонников "полезного голодания". Они практикуют смертельно опасные диеты, которые могут привести к летальному исходу, особенно у детей.

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Некоторые из них исключают из своего рациона мясо, рыбу, молоко и другие продукты животного происхождения, а другие приходят к экстремальным методам, полностью отказываясь от пищи и призывая к "питанию солнцем". В результате такой жёсткой диеты в этом году уже зарегистрирован второй случай смерти ребёнка, чьи родители придерживались этой крайне опасной практики.

Терапевт и научный журналист Алексей Водовозов выразил свою позицию по этому вопросу. Он подчеркнул, что, в отличие от врачей, "праноеды" предлагают простые решения. Согласно его словам, ни один медик не может гарантировать положительный результат при выписке лекарств. Обычно врачи предупреждают о возможных побочных эффектах и оговаривают, что лечение может оказаться неэффективным.

Вместо этого, как отметил Водовозов, сторонники "тёмной стороны" обещают гарантированный успех, создавая иллюзию, которая в конечном итоге может привести к тяжким последствиям.

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