Доктор Павлова рассказала о вреде сыроедения на примере погибшей блогерши из Казани

Эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала смерть брогера-сыроеда и объяснила, чем опасно сыроедение.

Фото: ok.ru

Медик рассказала, что 39-летняя женщина из Казани умерла в Малазии после того, как несколько лет ела только фрукты, соки и ростки семян. Сообщается, что причиной смерти блогера стали холероподобная инфекция и истощение.

Павлова объяснила, что сыроедение, фруктоедение, веганство являются экстремальным питанием, которые провоцируют стресс и ослабляют иммунную систему. Организм, по словам врача, в такой ситуации не может бороться с инфекциями.

"До определенного момента отдельные бактерии выступают симбионтами (помощниками), но в случае ослабления организма могут стать патогенными (вредными)", — написала эндокринолог в своём Telegram-канале.

Павлова советует сбалансированно питаться животной и растительной пищей, не забывая о горячем питании.

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Чем опасно сыроедение?