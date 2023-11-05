Врач и эксперт из Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская поделилась информацией о причинах и нетипичных симптомах сахарного диабета.
Она отметила, что основными причинами заболевания являются нарушение выработки гормона инсулина, инсулинорезистентность, сниженный инкретиновый эффект (инкретины — это гормоны ЖКТ, которые вырабатываются в ответ на приём пищи и активизируют синтез инсулина), нарушение синтеза гормона глюкагона, повышенная реабсорбция глюкозы в почках.
"Также спровоцировать диабет может приём некоторых лекарственных препаратов — глюкокортикостероидов, средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем", — рассказала специалист в беседе с RT.
Также причинами болезни могут быть наличие сахарного диабета у родственников, лишние килограммы, малоподвижный образ жизни, заболевания сердца, высокий уровень холестерина в крови.
Частыми признаками недуга являются постоянное чувство жажды, частое мочеиспускание. Также Демьяновская выделила нетипичные признаки болезни.
"К ним относятся ухудшение слуха и зрения, чёрный акантоз — потемнение кожи на шее, в паху и подмышечных впадинах, металлический привкус во рту, жжение и боль при глотании пищи, онемение и чувство ползания мурашек в конечностях", — добавила врач.
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