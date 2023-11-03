Диетолог назвала ягоды для диабетиков, заменяющие фрукты: среди них черника

Диетолог Джослин Лоран из регионального медицинского центра Чарльза при Университете Мэриленда (США) рассказала, что для людей с диабетом предпочтительнее употребление черники вместо фруктов. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ягоды и фрукты содержат важные витамины, микроэлементы и клетчатку, необходимые для поддержания здоровья человека. Однако большинство из них богаты фруктозой, естественным сахаром. Доктор объяснила, что употребление большого количества фруктозы в пищу может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови, что называется гипергликемией.

При сахарном диабете инсулин, регулирующий уровень сахара в крови, не вырабатывается в достаточном количестве. Это означает, что организм не может безопасно обрабатывать избыток глюкозы, который появляется при употреблении фруктов. Со временем глюкоза накапливается в крови и может вызвать разнообразные проблемы, такие как нарушения работы почек, повреждения сетчатки глаз, а также увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог отметила, что черника содержит меньше фруктозы и калорий. Даже если съесть большую чашку ягод, уровень сахара в крови останется стабильным. Кроме того, черника не способствует набору лишнего веса. Ягоды черники богаты витаминами С, К и марганцем. Витамин C оказывает противовоспалительное воздействие, витамин K способствует нормальной функции почек, а марганец необходим для обмена кислорода в тканях.

Также черника содержит полифенолы. Эти растительные соединения могут снизить риск развития сахарного диабета у здоровых людей, нормализуя уровень глюкозы в крови.

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