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Диетолог назвала ягоды для диабетиков, заменяющие фрукты: среди них черника

Здоровье

Диетолог Джослин Лоран из регионального медицинского центра Чарльза при Университете Мэриленда (США) рассказала, что для людей с диабетом предпочтительнее употребление черники вместо фруктов. Об этом сообщает Daily Mail.

Диетолог назвала ягоды для диабетиков, заменяющие фрукты: среди них черника
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ягоды и фрукты содержат важные витамины, микроэлементы и клетчатку, необходимые для поддержания здоровья человека. Однако большинство из них богаты фруктозой, естественным сахаром. Доктор объяснила, что употребление большого количества фруктозы в пищу может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови, что называется гипергликемией.

При сахарном диабете инсулин, регулирующий уровень сахара в крови, не вырабатывается в достаточном количестве. Это означает, что организм не может безопасно обрабатывать избыток глюкозы, который появляется при употреблении фруктов. Со временем глюкоза накапливается в крови и может вызвать разнообразные проблемы, такие как нарушения работы почек, повреждения сетчатки глаз, а также увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог отметила, что черника содержит меньше фруктозы и калорий. Даже если съесть большую чашку ягод, уровень сахара в крови останется стабильным. Кроме того, черника не способствует набору лишнего веса. Ягоды черники богаты витаминами С, К и марганцем. Витамин C оказывает противовоспалительное воздействие, витамин K способствует нормальной функции почек, а марганец необходим для обмена кислорода в тканях.

Также черника содержит полифенолы. Эти растительные соединения могут снизить риск развития сахарного диабета у здоровых людей, нормализуя уровень глюкозы в крови.

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💊 Сахарный диабет Черника, ягоды. Польза и вред при диабете Врач Эндокринолог Диетолог Ольга Павлова
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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